Ben LaMar Gay:

We gon win

Ben LaMar Gay, Kornett, Gesang

Matthew Davis, Posaune

Rob Frye, Altflöte

Tommaso Moretti, Schlagzeug

& Love Choir



Ben LaMar Gay:

Aunt Lola and the quail

Ben LaMar Gay, Kornett, Gesang

Tommaso Moretti, Schlagzeug

Johanna Brock, Violine, Bratsche

Tomeka Reid, Violoncello, Stimme

Rob Frye, Flöte