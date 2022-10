Jon Cowherd:

Return Of The Prodigal Son

Brian Blade & The Fellowship

Brian Blade, Schlagzeug

Kurt Rosenwinkel, Gitarre

Melvin Butler, Tenorsaxofon

Jon Cowherd, Klavier

Christopher Thomas, Kontrabass



Bill Frisell, Greg Cohen, Brian Eno, Adam Dorn, Brian Blade:

Funny face, Aus: The Million Dollar Hotel (Film, 2000)

MDH Band (Million Dollar Hotel Band)