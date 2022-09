SWR2 Jazz vor sechs vom 27.9.2022

per Mail teilen

N. Ashford & Valerie R. Simpson:

I don't need no doctor



Fletcher Henderson:

Soft winds



Ray Charles, Piano, Stimme



& Orchester:

Wallace Davenport, Trompete

Phil Guilbeau, Trompete

David Philips, Trompete

Virgil Jones, Flügelhorn

Henry Coker, Posaune

Glen Childress, Posaune

Jerry Elliott, Posaune

Maurice Spears, Bassposaune

Fred Johnson, Altsaxofon

Jay Miller, Altsaxofon

Nathan Davis, Tenorsaxofon

Manfred Hoffbauer, Tenorsaxofon

Leroy Cooper, Baritonsaxofon

Billy Preston, Mundharmonika

Fred Robinson, Gitarre

Edgar Willis, E-Bass

Robert Humphries, Schlagzeug



&The Raelettes, Stimme:

Verlyn Flenaugh

Susaye Greene

Beverly Ann Lesure

Barbara Nell Terrault