Cole Porter:

I get a kick out of you, Aus: Anything goes (Musical, 1934)

Nana Mouskouri, Stimme

& Orchester



Walter Donaldson:

Love me or leave me, Aus: Whoopee (Musical, 1928)

Nana Mouskouri, Stimme

& Orchester



Manos Hadjidakis:

Thalassa platia

Nana Mouskouri, Stimme

& Ensemble