Cy Coleman:

Doop-Doo-De-Doop (A Doodlin' Song)

Blossom Dearie, Stimme, Piano

Ray Brown, Bass

Mundell Lowe, Gitarre

Ed Thigpen, Schlagzeug



Jerome Kern:

I won't dance, Aus: Three sisters. Musical (1934)

Blossom Dearie, Piano, Stimme, Flöte

Herb Ellis, E-Gitarre

Ray Brown, Bass

Jo Jones, Schlagzeug



Vincent Youmans:

Tea for two, Aus: No no Nanette. Musical

Blossom Dearie, Piano, Stimme, Flöte

Ray Brown, Bass

Ed Thigpen, Schlagzeug