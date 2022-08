Ronny Graupe:

Tell me where!, The call (Suite)

The raft, Thecall (Suite)

Off The Record:

Ronny Graupe, E-Gitarre

Dominik Bukowski, Vibrafon

Phil Donkin, Bass

Oliver Steidle, Schlagzeug



Ronny Graupe:

Aniol

Ronny Graupe, Gitarre

Jonas Westergaard, Bass

Christian Lillinger, Schlagzeug