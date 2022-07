Cole Porter:

Let's do it (let's fall in love), Aus: Paris (Musical, 1928)

Eartha Kitt, Stimme

& Ensemble



George Gershwin:

Looking for a boy, Aus: Tip-Toes (Musical, 1925)

Eartha Kitt, Stimme

& Backgroundchor, Orchester



Cole Porter:

My heart belongs to Daddy, Aus: Leave it to me! (Musical, 1938)

Eartha Kitt, Stimme

& Ensemble