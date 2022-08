per Mail teilen

Maurice Yvain:

My man (Mon homme), Aus: Paris qui Jazz (Revue, 1920)

Sonny Rollins, Tenorsaxofon

Abbey Lincoln, Gesnag

Kenny Dorham, Trompete

Wynton Kelly, Piano

Paul Chambers, Bass

Max Roach, Schlagzeug



Vernon Duke:

I can't get started aus der Revue: Ziegfeld Follies 1936

Sonny Rollins Trio