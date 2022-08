Horace Silver:

Opus de Funk / Album: The best of Milt Jackson

Milt Jackson, Vibrafon

Henry Boozier, Trompete

Horace Silver, Piano

Percy Heat, Bass

Kenny Clarke, Schlagzeug



Axel Stordahl, Paul Weston:

I should care / Album: Milt Jackson Quartet, Aus: Thrill of a romance (Film, 1945)

Milt Jackson Quartet

Milt Jackson, Vibrafon

Horace Silver, Piano

Percy Heath, Bass

Connie Kay, Schlagzeug