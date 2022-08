Kenny Wheeler:

5 four six / Album: The razor's edge

Dave Holland Quintet

Dave Holland, Bass

Steve Coleman, Altsaxofon

Kenny Wheeler, Trompete

Robin Eubanks, Posaune

Marvin "Smitty" Smith, Schlagzeug



Kenny Baron:

And then again / Album: Scratch

Kenny Barron, Piano

Dave Holland, Bass

Daniel Humair, Schlagzeug