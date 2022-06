per Mail teilen

Tomasz Stánko:

Soul of things, Variation 3 / Album: Soul of things

Tomasz Stánko Quartet:

Tomasz Stánko, Trompete

Marcin Wasilewski, Piano

Slawomir Kurkiewicz, Bass

Michal Miskiewicz, Schlagzeug



Manu Katché:

Miles away / Album: Neighbourhood

Tomasz Stánko, Trompete

Marcin Wasilewski, Piano

Slawomir Kurkiewicz, Bass

Manu Katché, Schlagzeug