C. Veloso / J. Donato:

A rã /Album: Bossa Nova stories (Thefrog)

Eliane Elías, Stimme, Piano

Ricardo Vogt, Gitarre

Marc Johnson, Bass

Paulo Braga, Perkussion



Rube Bloom:

Day in, day out / Album: Bossa Nova stories (Thefrog)

siehe Titel 1