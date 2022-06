N. Adderley / O. Brown jr.:

Work song / Album: The best of Cannonball Adderley - The capitol years

Julian "Cannonball" Adderley, Altsaxofon

Nat Adderley, Kornett

Yusef Lateef, Tenorsaxofon

Joe Zawinul, Piano

Sam Jones, Bass

Louis Hayes, Schlagzeug