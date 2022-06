per Mail teilen

Silvio Rodriguez:

Canción contra la Indecisión

Bobo Stenson Trio

Bobo Stenson, Piano

Anders Jormin, Bass

Paul Motian, Schlagzeug



Stephen Sondheim:

Send in the clowns, Aus: A little night music

Bobo Stenson Trio

Bobo Stenson, Piano

Anders Jormin, Bass

Paul Motian, Schlagzeug