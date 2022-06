Frederic Chopin/arr. Jean-Paul Brodbeck:

Ètude in E-Flat Minor (Op. 10, No. 6)

Kurt Rosenwinkel, Gitarre

Jean-Paul Brodbeck, Klavier

Lukas Traxel, Kontrabass

Jorge Rossy, Schlagzeug



J. Fred Coots:

You Go To My Head

Kurt Rosenwinkel, Gitarre

Eric Revis, Kontrabass

Eric Harland, Schlagzeug