Thelonious Monk:

Get it straight (Straight no chaser) / Album: Album: Carmen sings Monk

Carmen McRae, Stimme

Charlie Rouse, Saxofon

Larry Willis, Piano

George Mraz, Bass

Al Foster, Schlagzeug



Vincent Youmans:

More than you know / Album: Two for the road, Aus dem Musical: Great Day

Carmen McRae, Stimme

George Shearing, Piano