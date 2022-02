per Mail teilen

George Gershwin:

A foggy day (in London town) / Album: Charles Mingus 80th Birthday celebration

aus: A damsel in distress (Film, 1937)

Hazel Scott Trio

Hazel Scott, Piano

Charles Mingus, Bass

Max Roach, Bass



Hazel Scott:

Hazel's Boogie Woogie / Album: The chronological Hazel Scott 1939-1945

Hazel Scott, Piano

J.C. Heard, Schlagzeug