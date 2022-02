Oscar jr Brown:

Hum Drum Blues / Album: Portrait Of Sheila

Sheila Jordan, Gesang

Steve Swallow, Kontrabass

Denzil Best, Schlagzeug



Richard Rodgers:

Falling In Love With Love / Album: Portrait Of Sheila

Sheila Jordan, Gesang

Steve Swallow, Kontrabass

Denzil Best, Schlagzeug



Bronislaw Kaper:

On Green Dolphin Street / Album: Portrait Of Sheila

Sheila Jordan, Gesang