Somi, Ré Olunuga:

Ginger me slowly / Album: The Lagos Music Salon

Somi, Stimme

Toru Dodo, Piano

Michael Olatuja Bassgitarre

Liberty Ellman, Gitarre

Otis III Brown, Schlagzeug

Ayanda Clarke, Perkussion

Re Olunuga, Stimme

Alicia Olatuja, Stimme

Michael Boyd, Drumcomputer

Karibi Fubara, Stimme



Somi, Toru Dodo, Ré Olunuga:

Brown round things / Album: The Lagos Music Salon

Somi, Stimme

Toru Dodo, Piano

Ambrose Akinmusire Trompete