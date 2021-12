Ben LaMar Gay:

Aunt Lola and the quail / Album: Open arms to open us

Ben LaMar Gay

Tommaso Moretti, Schlagzeug

Johanna Brock, Violine, Bratsche

Tomeka Reid, Violoncello, Stimme

Rob Frye, Flöte



Touch. Don't scroll / Album: Open arms to open us

Tommaso Moretti, Schlagzeug

Matthew Davis, Tuba

Ayanna Woods, Stimme, Bass