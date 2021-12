Leonard Feather:

Pow! / Album: Melba Liston and her 'Bones

What's My Line theme, What's my line / Album:Melba Liston andher 'Bones

Melba Liston and Her 'Bones

Melba Liston, Posaune

Frank Cleveland, Posaune

Frank Rehak, Posaune

Slide Hampton, Posaune

Ray Bryant, Piano

George Tucker, Bass

Frank Dunlop, Schlagzeug