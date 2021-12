per Mail teilen

Wayne Shorter:

Yes Or No

Wayne Shorter Quartet

Wayne Shorter, Tenorsaxofon

McCoy Tyner, Klavier

Reginald Workman, Kontrabass

Elvin Jones, Schlagzeug



Wayne Shorter:

Footprints

Magnus Mehl Quartet

Magnus Mehl, Saxofon

Christian Mehler, Trompete

Dietmar Fuhr, Bass

Ferenc Mehl, Drums