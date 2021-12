Alvin Gilbert "Al" Cohn:

The note/ Album: You'n'me (You and me)

Al Cohn-Zoot Sims Quintet

Al Cohn, Tenorsaxofon

Zoot Sims, Tenorsaxofon

Mose Allison, Piano

Major Quincy jr "Mule" Holley, Bass

Osie Johnson, Drums



Brooks Bowman:

East of the sun (and west of the moon)/ Album: Victor Jazz History

Hank Jones, Piano

Milt Hinton, Bass

Osie Johnson, Drums