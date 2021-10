per Mail teilen

Adam Baldych:

Heart Beats/ CD: Poetry

Adam Baldych Quintet with Paolo Fresu

Adam Baldych, Violine

Paolo Fresu, Trompete

Marek Konarski, Tenorsaxofon

Krzyztof Dys, Klavier

Michal Baranski, Kontrabass

Dawid Fortuna, Schlagzeug



Adam Bałdych:

Up/ CD: Bridges

Helge Lien Trio

Adam Baldych, Violine

Helge Lien, Violine

Frode Berg, Piano

Per Oddvar Johansen, Schlagzeug