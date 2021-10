Sammy Fain:

Love is a many splendored thing

aus Love is a many splendored thing (Film, 1955)

Clifford Brown, Trompete

Sonny Rollins, Tenorsaxofon

Richie Powell, Piano

George Morrow, Bass

Max Roach, Schlagzeug



Gene DePaul:

He's my guy

Sarah Vaughan, Gesang

Clifford Brown Sextet

Clifford Brown, Trompete

Paul Quinichette, Tenorsaxofon

Herbie Mann, Flöte

Jimmy Jones, Piano

Joe Benjamin, Bass

Roy Haynes, Drums

Leitung: Ernie Wilkins