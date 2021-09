per Mail teilen

Morrison/Densmore/Krieger/Manzarek:

Riders On the Storm

Marcin Wasilewski Trio

Marcin Wasilewski, Klavier

Slawomir Kurkiewicz, Kontrabass

Michal Miskiewicz, Schlagzeug



Tomasz Stanko:

Soul of Things

Tomasz Stanko Quartet

Tomasz Stanko Trompete

Marcin Wasilewski, Klavier

Slawomir Kurkiewicz, Kontrabass

Michal Miskiewicz, Schlagzeug