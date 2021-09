per Mail teilen

Richard Rodgers:

Some enchanted evening, aus: South Pacific (Musical)



Fred Katz, Chico Hamilton:

Sidney's theme, Sweet small of succes (Film)Sweet small of succes (Film)



Richard Rodgers:

A wonderful guy, aus: South Pacific (Musical)



Interpret*innen:

Ensemble: Chico Hamilton Quintet

Paul Horn, Saxofon, Flöte

Fred Katz, Violoncello

John Pisano, Gitarre

Hal Gaylor, Bass

Chico Hamilton, Schlagzeug