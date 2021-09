Louis Prima:

Sing sing sing (with a Swing)

Jon Hendricks & Company



Jon Hendricks:

The finer things in life

The Count Basie Orchestra



Louis Armstrong:

Swing that music

Jon Hendricks Vocalstra



Mitwirkende in den Ensembles Jon Hendricks & Company,

The Count Basie Orchestra und Jon Hendricks Vocalstra:

Jon Hendricks, Gesang

Aria Hendricks, Gesang

Kevin Fitzgerald Burke, Gesang

Goldings, Larry, Piano

Tyler Mitchell, Bass

Duffy Jackson, Schlagzeug