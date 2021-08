per Mail teilen

Clay A. Boland:

Gypsy in my soul



Richard Rodgers:

Little girl blue



Walter Donaldson:

Makin' whoopee



Interpret*innen:

Clora Bryant, Gesang, Trompete

Roger Fleming, Piano

Walter Benton, Tenorsaxofon

Norman Faye, Trompete

Ben Tucker, Bass

Bruz Freeman, Schlagzeug