Betty Carter:

Droppin' things/ Album: Sisters in jazz

Caecilie Norby, Gesang, Pekussion

Rita Marcotulli, Piano

Nicole Johänntgen, Saxofon

Hildegunn Oiseth, Trompete

Dorota Piotrowska, Schlagzeug

Lisa Wulff, Bass



Ann Ronell:

Willow weep for me/ Album: Sisters in jazz

Caecilie Norby, Gesang, Pekussion

Rita Marcotulli, Piano

Nicole Johänntgen, Saxofon

Hildegunn Oiseth, Trompete

Dorota Piotrowska, Schlagzeug

Lisa Wulff, Bass