Michael Wollny und Heinz Sauer picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Heinz Sauer:

Stay on C/ Album: Certain Beauty

Heinz Sauer, Tenorsaxofon

Michael Wollny, Piano



Thelonious Monk:

Ruby my dear/ Album: Certain Beauty

Prince:

Nothing compares 2 U(Nothing compares to you) / Album: Certain Beauty

