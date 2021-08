per Mail teilen

Bernice Petkere:

Lullaby of the leaves/ CD: Friends forever

Niles-Henning Örsted Pedersen, Bass

Renee Rosnes, Klavier

Jonas Johansen, Schlagzeug

Niels-Henning Örsted Pedersen Trio



Chick Corea:

Children’s Song No. 3/ CD: Art & Soul

Renee Rosnes, Klavier

Scott Colley, Kontrabass