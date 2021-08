Oscar Peterson picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

John Leslie "Wes" Montgomery:

Naptown Blues/ Album: Three Originals

Oscar Peterson Trio with Herb Ellis

Oscar Peterson, Klavier

Herb Ellis, elektr. Gitarre

Sam Jones, Bass

Bob Durham, Schlagzeug



Bennett Lester "Benny" Carter:

When lights are low/ Album: A Jazz Odyssey

Oscar Peterson Trio

Oscar Peterson, Klavier

Herb Ellis, Gitarre

Ray Brown, Bass