Arthur Schwartz:

Rhode Island is famous for you

Ensemble: Russ Garcia's Orchestra

Blossom Dearie, Gesang, Pianoy

Leitung: Russell E. Garcia



Bob Haymes, Marty Clarke:

They say it's spring

Blossom Dearie, Gesang, Piano

Herb Ellis, Gitarre

Ray Brown, Bass

Jo Jones, Schlagzeug



George Gershwin:

Little Jazz bird,Aus: Lady be good (Musical, 1924)

Blossom Dearie, Piano, Gesang

Kenny Burrell, Gitarre

Ray Brown, Bass

Ed Thigpen, Schlagzeug