Beryl Booker ard-foto s1

Anonymus:

Stay As Sweet As You Are/ LP: Stay As Sweet As You Are

Beryl Booker, Klavier

John Collins, Gitarre

Oscar Pettiford, Kontrabass



Fields / McHugh:

Don’t Blame Me/ CD: Beryl Booker - 1946-1952

Beryl Booker, Klavier

Mary Osborne, Gitarre

June Rotenberg, Kontrabass



Beryl Booker:

Low Ceiling/ CD: Beryl Booker - 1946-1952

Beryl Booker, Klavier

Mary Osborne, Gitarre

June Rotenberg, Kontrabass