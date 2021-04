Karin Krog picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

George Gershwin:

Nice work if you can get it, Aus: A damsel in distress (Film)

Karin Krog Quintet

Karin Krog, Gesang

Bjarne Nerem, Tenorsaxofon

Egil Kapstad, Piano

Arild Andersen, Bass

Jon Christensen, Schlagzeug



Carl Alexander Bally:

Sing me softly of the Blues

Archie Shepp, Tenorsaxofon

Jon Balke, Piano

Arild Andersen, Bass

Beaver Harris, Schlagzeug

Karin Krog, Gesang

Archie Shepp Quartet