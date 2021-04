Fred Hersch Pressestelle Homepage FH

John Lennon / Paul McCartney:

When I’m Sixty-Four / CD: Songs From Home

Fred Hersch, Piano



Fred Hersch:

At the close of the day / CD: Leaves of grass

The Fred Hersch Ensemble

Drew Gress, Bassgitarre

Ralph Alessi, Trompete, Flügelhorn

Tony Malaby, Tenorsaxofon

Mike Christianson, Posaune

Bruce Williamson, Klarinette, Altsaxofon, Bassklarinette

Erik Friedlander, Violoncello

Fred Hersch, Piano