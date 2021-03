Irene Kitchings:

Some other spring

Dexter Gordon Quintet :

Karin Krog, Gesang

Dexter Gordon, Tenorsaxofon

Kenny Sydney "Kenny" Drew, Piano

Niels-Henning Orsted Pedersen, Bass

Espen Rud, Schlagzeug



Karin Krog, John Surman:

It could be hip

Karin Krog, Gesang

John Surman, Klarinette, Sopransaxofon