per Mail teilen

Richard Rodgers:

This can't be love

Clora Bryant, Trompete, Gesang

Roger Fleming, Piano

Ben Tucker, Bass

Bruz Freeman, Schlagzeug



Kenneth Casey sen., Maceo Pinkard:

Sweet Georgia Brown

Clora Bryant, Trompete, Gesang

Roger Fleming, Piano

Ben Tucker, Bass

Bruz Freeman, Schlagzeug

Walter Benton, Tenorsaxofon

Norman Faye, Trompete