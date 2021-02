Franziska Ameli Schuster picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ella Fitzgerald, Al Feldman:

A tisket, a tasket

Franziska Schuster, Gesang

The Huggee Swing Band

Clemens Braun, Posaune

Christian Huber, Schlagzeug

Joachim Harras, Altsaxofon

Johannes Reinhuber, Klarinette, Tenorsaxofon

Simon Schallwig, Bass

Konrad Hinsken, Piano

Stephan Udri, Trompete





Dave Frishberg:

Peel me a grape

Franziska Schuster, Gesang

The Huggee Swing Band

Clemens Braun, Posaune

Christian Huber, Schlagzeug

Joachim Harras, Altsaxofon

Johannes Reinhuber, Klarinette,mTenorsaxofon

Simon Schallwig, Bass

Konrad Hinsken, Piano

Stephan Udri, Trompete



Konrad Hinsken:

Folk song

Franziska Schuster, Gesang

The Huggee Swing Band

Clemens Braun, Posaune

Christian Huber, Schlagzeug

Joachim Harras, Altsaxofon, Tenorsaxofon

Johannes Reinhuber, Klarinette, Tenorsaxofon

Simon Schallwig, Bass

Konrad Hinsken, Piano

Stephan Udri,Trompete