Vincent Youmans, Irving Caesar:

I want to be happy





Cab Calloway:

Fiesta in brass





Benny Goodman, Mitchell Parish, Edgar M. Sampson:

Don't be that way





Ausführende für alle drei Titel sind:

Roy Eldridge & His Trumpet Ensemble

Roy "Little Jazz" Eldridge, Trompete

Joe Thomas, Trompete

Emmett Berry, Trompete

Johnny Guarnieri, Piano

Israel Crosby, Bass

Cozy Cole, Schlagzeug