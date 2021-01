per Mail teilen

Arthur James Johnston:

Troubled waters, Aus: Belle of the Nineties (Film)

Shane Mark, Piano

Matt Munisteri, Gitarre

Lee Hudson, Kontrabass

Brian Grice, Schlagzeug

Jon-Erik Kellso, Trompete

Catherine Russell, Gesang





Spencer Williams, Rachelle Garniez:

Slow as molasses

Matt Munisteri, Banjo

Rob Garcia, Schlagzeug

Jon-Erik Kellso, Trompete

John Allred, Posaune

Dan Block, Klarinette

Howard Johnson, Tuba

Catherine Russell, Gesang