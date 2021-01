Billy Austin, Louis Thomas Jordan:

Is you is or is you ain't my Baby?,Follow the boys (Film, 1962)

Dinah Washington, Gesang



Bennie Benjamin, George David Weiss:

Wheel of fortune

Dinah Washington, Gesang

Ensemble: Jimmy Cobb's Orchestra

Wynton Kelly, Piano

William Thomas "Keter" Betts, Bass

Jimmy Cobb, Schlagzeug

Leitung: Jimmy Cobb



Henry H. Tobias:

Miss you

Dinah Washington, Gesang