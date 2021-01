Andrea Motis:

If you give them more than you can

Andrea Motis, Gesang, Trompete

Joan Chamorro, Kontrabass

Ignasi Terraza, Piano

Josep Traver, Gitarre

Esteve Pi, Schlagzeug

Joel Frahm, Tenorsaxofon





Paulinho da Viola:

Dança sa solidão

