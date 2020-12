John Henry jr Hopkins:

We three Kings of Orient are

Chet Baker, Trompete

Christopher Mason, Altsasaxofon

Mike Pellera, Piano

Jim Singleton, Bass

Johnny Vidacovitch, Schlagzeug



Jimmy van Heusen:

It's always you

Chet Baker Quartet



Felix Bernard, Dick Smith:

Winter wonderland

Chet Baker Quartet

Bud Freeman, Piano

Joe Mondragon, Bass

Shelly Manne, Schlagzeug