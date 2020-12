Mit Musikerinnen und Musikern des SWR Symphonieorchesters

Mit Kerstin Gebel

Im SWR Symphonieorchester gibt es über 20 Nationalitäten. Darunter Lettland, Australien, Taiwan, Japan, Rumänien, Frankreich, Bulgarien, Österreich, China, Kanada, USA, Venezuela und natürlich Deutschland. Alle haben ihre Geschichten, ihre Erinnerungen, ihre Traditionen und Bräuche zur Weihnachtszeit. Einige dieser Geschichten wollen wir erzählen und Musik aus den jeweiligen Heimatländern erklingen lassen. Danach kommt die Weihnachtsgeschichte vom "Nussknacker" von Peter Tschaikowsky, gespielt von Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters. Malte Arkona spricht Texte aus "Nussknacker und Mausekönig" von E.T.A. Hoffmann.



Musikliste:

Georg Friedrich Händel:

For unto us a child is born, Chorus aus:

The Messiah. Oratorium in 3 Teilen für Soli, Chor und Orchester, HWV 56

Les Arts Florissants

Leitung: William Christie

AdolpheAdam:

O helga natt

Ensemble Kraja

Giovanni Pierluigi da Palestrina:

Hodie Christus natus est

Regensburger Domspatzen

Leitung: Georg Ratzinger

Traditional:

Es apsedzu sav galdinu

Ansis Jansons (Koakle)

Marts Kristians Kalnins (Gesang und Oboe)

Kristine Kärkli-Purina (Gesang und Geige)

Katrina Bindere (Gesang)

Traditional:

Oaspeti cu azur in gene

Grupul psaltic TRONOS

Colinde Traditionale:

Dimineata lui Craciunu

Grupul psaltic TRONOS

Ignacio Bermudez:

Gaita de furro

Ensemble

Georg Friedrich Händel:

Joy to the world

Wiener Sängerknaben

Leitung: Hans Gillesberger

Johann Sebastian Bach:

Konzert für Violine, Orchester und Basso continuo D-dur BWV 1045 (Fragment)

Bach-Collegium Stuttgart

Leitung: Helmuth Rilling

Maria durch ein Dornwald ging

Thomas Hammes (Trompete)

Christian Schmitt (Orgel)

Peter Tschaikowsky:

"Der Nussknacker", Auszüge aus dem Märchenballett in 2 Aufzügen op. 71

Bearbeitet als Harmoniemusik für Bläsernonett, Kontrabass und Schlagzeug von Andreas N. Tarkmann

mit Texten aus "Nussknacker und Mausekönig" von E.T.A. Hoffmann

Malte Arkona (Sprecher)

Mitglieder SWR Symphonieorchester