darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Nino Rota:

3. Satz Allegro scorrevole aus der Klarinettensonate D-Dur

Rocco Parisi (Klarinette)

Gabriele Rota (Klavier)

François-Joseph Gossec:

1. Satz Allegro aus der Sinfonia à più stromenti c-Moll op. 6 Nr. 3

Concerto Köln

Leitung: Andrea Keller

Isaac Albéniz:

Cadiz aus der Suite española Nr. 1

Emma Schmidt (Klavier)

Luigi Boccherini:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 18 D-Dur

Neues Berliner Kammerorchester

Leitung: Michael Erxleben

Joseph Haydn:

Scherzo aus dem Streichquartett h-Moll op. 33 Nr. 1

Leipziger Streichquartett

Ernesto Lecuona / Harold López-Nussa:

Y la negra bailaba

Harold López-Nussa (Klavier)

Gastón Joya (Kontrabass)

Ruy Adrian López-Nussa (Schlagzeug)

Giuseppe Verdi:

Ballettmusik aus der Oper "Aida"

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Giuseppe Patané

Jean-Marie Leclair:

4. Satz aus der Sonate für 2 Violinen und Basso continuo F-Dur op. 4 Nr. 4

Ensemble Diderot

Franz Xaver Duschek:

3. Satz aus der Sinfonie A-Dur

Helsinki Baroque Orchestra

Leitung: Aapo Häkkinen

Johann Sebastian Bach / Gabriela Montero:

Improvisation über das Präludium aus Bachs Partita für Violine E-Dur BWV 1006

Gabriela Montero (Klavier)

Michael Nyman:

"Waltzing the bird" aus dem Film "Six days, six nights"

The Michael Nyman Band

Johann Joachim Quantz:

2. Satz Alla Breve aus der Triosonate für 2 Flöten und Basso continuo C-Dur

Annette Berryman (Blockflöte)

Brian Berryman (Flöte)

La Ricordanza

Hamilton de Holanda:

Capricho de espanha

Hamilton de Holanda (Mandoline)

Ensemble

Georges Bizet:

Menuett aus der L'Arlésienne-Suite Nr. 1

Orchestre symphonique de Montréal

Leitung: Charles Dutoit

Johannes Brahms:

Walzer Nr. 12 G-Dur aus den 16 Walzern für Klavier zu vier Händen op. 39

Duo Tal & Groethuysen

Gaspar Sanz:

Canarios

Chatham Baroque

Georg Friedrich Händel:

Ballo (3. Akt) aus der Oper "Ariodante"

Capella Cracoviensis

Leitung: Jan Tomasz Adamus

Alan Silvestri:

Back to the future (Film, 1985)

The Outatime Orchestra

Leitung: Alan Silvestri