Chinesische Figuren im Western? Gab es bisher kaum, obwohl im 19. Jahrhundert tausende Chinesen in die USA einwanderten. Sie schürften Gold, arbeiteten in den Kohleminen und schufteten beim Eisenbahnbau. Immer wieder waren sie rassistischen Übergriffen ausgesetzt – aber sie waren da, und sie blieben.

Es wird also wirklich Zeit, dass der amerikanische Western personell erweitert wird. Das macht jetzt die chinesischstämmige Amerikanerin C Pam Zhang in ihrem Debütroman „Wie viel von diesen Hügeln ist Gold“. Ein hervorragend erzähltes Werk.

Hören Sie SWR2-Literaturredakteurin Katharina Borchardt im Gespräch mit der Kritikerin Kristine Harthauer.

Aus dem Englischen übersetzt von Eva Regul

S. Fischer Verlag, 352 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-10-397392-1