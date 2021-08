darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Jean Sibelius:

Allegro für Klaviertrio D-Dur

Jaakko Kuusisto (Violine)

Marko Ylönen (Violoncello)

Folke Gräsbeck (Klavier)

Charles Gounod:

1. Satz: Allegro molto aus der Sinfonie Nr. 1 D-Dur

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Michel Plasson

Carl Philipp Emanuel Bach:

3. Satz aus der Klaviersonate A-Dur Wq 55 Nr. 4

Minako Tsuruta (Klavier)

Giuseppe Ferlendis:

3. Satz Rondo aus dem Oboenkonzert F-Dur

Heinz Holliger (Oboe)

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leitung: Kenneth Sillito

Antonio Carlos Jobim:

One note Samba

Ty Ardis & Albert Lennard Project

François-Joseph Gossec:

3. Satz Fugato aus der Sinfonia à più stromenti c-Moll op. 6 Nr. 3

Concerto Köln

Leitung: Andrea Keller

Felix Mendelssohn Bartholdy:

2. Satz Allegro vivace aus der Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107, "Reformationssinfonie"

Orchestre Symphonique de Québec

Leitung: Louis Lortie

Wolfgang Amadeus Mozart:

Trio für Klarinette, Viola und Klavier KV Anh 109b Nr. 6 aus dem Londoner Skizzenbuch

Sabine Meyer (Klarinette)

Nils Mönkemeyer (Viola)

William Youn (Klavier)



Jazz-CD der Woche: Samara Joy by Samara Joy

Sam Jones:

If You Never Fall in Love with Me

Samara Joy (Gesang) und Combo



Antonio Vivaldi:

Ouvertüre zur Oper "L'Olimpiade"

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Daniel Sepec

Renaud García-Fons:

Ballo cavalino

Renaud García-Fons (Kontrabass)

Claire Antonini (Laute)

Franz Schubert:

Moment musical Nr. 5 f-Moll D 780

Tzimon Barto (Klavier)

Giuseppe Verdi:

Vorspiel zum 1. Akt der Oper "La Traviata"

Philharmonia Orchestra

Leitung: Riccardo Muti

Hubert Giraud:

Sous le ciel de Paris, bearbeitet Klarinette und Orchester

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Münchner Symphoniker

Leitung: Stephan Koncz

Dora Pejacevic:

Papillon aus den Stücken op. 32

Natasa Veljkovic (Klavier)

Leonard Bernstein:

New York, New York aus dem Musical "On the town",

bearbeitet für Violine und Orchester

Joshua Bell (Violine)

Philharmonia Orchestra

Leitung: David Zinman

Tomaso Giovanni Albinoni:

3. Satz Allegro aus dem Oboenkonzert B-Dur op. 7 Nr. 3

Paul Dombrecht (Oboe)

Il Fondamento

Stéphane Grappelli / Django Reinhardt:

Le tigre de Django

Marion & Sobo Band