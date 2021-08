darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



Wolfgang Amadeus Mozart:

3. Satz aus dem Flötenkonzert D-dur KV 314

Emmanuel Pahud (Flöte)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

Marilyn Monroe:

I wanna be loved by you

Marilyn Monroe (Gesang)

Gabriel Pierné:

Konzertetüde c-Moll op. 13

Laurent Wagschal (Klavier)

Philipp Fahrbach sr:

"Rastlos", Blitzschnelle Polka op. 295

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Isaac Albeniz:

Malagueña für Klavier op. 165 Nr. 3, Bearbeitung

Benedict Klöckner (Violoncello)

Jose Gallardo (Klavier)

Peter Lehel:

Bb-Flat-A-Loogoo

Finefones Saxophon Quartet

Reinhard Keiser:

1. Satz aus dem Konzert für Streicher und Basso continuo

La Ricordanza

Richard Rodgers:

"Everything I've got belongs to you" aus dem Musical "By Jupiter"

Cécile McLorin Salvant (Gesang)

Sullivan Fortner (Klavier)

Johann Ludwig Bach:

Air aus der Suite G-Dur

Freiburger Barockorchester

Leitung: Thomas Hengelbrock

Joseph Haydn:

5. Satz aus dem Sreichquartett B-Dur op. 1 Nr. 1

Hagen Quartett

Marcus Rust:

Farascha

Masaa Quartett

Francesco Onofrio Manfredini:

3. Satz Presto aus dem Violinkonzert G-Dur op. 3 Nr. 7

Anne Schumann (Violine)

Les Amis de Philippe

Leitung: Ludger Rémy

Frédéric Chopin:

Walzer As-Dur op. 42

Alice Sara Ott (Klavier)

Antonio Rosetti:

3. Satz Rondo aus dem Bläserquintett

Ensemble Carion

Agustín "Mangoré" Barrios:

Danza paraguaya

Walter Feybli (Gitarre)

John Lennon:

Penny Lane

The King's Singers

Kurt Weill:

Tango-Ballade aus der Kleinen Dreigroschenmusik

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Marcus Bosch

Muzio Clementi:

2. Satz Rondo aus dem Klaviertrio op. 21

Trio Fauré